BARI – Da Carrassi a Catino passando per San Girolamo, San Nicola, Carbonara e Japigia. Saranno 11 le biblioteche del progetto “Colibrì – Rete delle biblioteche di Bari”, che dalla prossima stagione autunnale entreranno in piena attività. Dopo l’allestimento delle 11 biblioteche e al termine del percorso di co-progettazione, sono stati individuati gli enti del terzo settore che gestiranno le strutture in partenariato con il Comune di Bari per l’avvio a regime della rete. Il modello di governance prevede una regia pubblica del Comune di Bari e l’attivazione dei gestori che avranno cura di gestirne il funzionamento, animare il portale e la App, condurre laboratori, workshop, eventi, presentazioni di libri e iniziative di promozione del libro e della lettura. Le biblioteche saranno dotate di un patrimonio librario differenziato, ragionato per fasce d’età e per tipologia di utenti.