BARI – Oltre l’80 per cento degli under 14 sono iscritti ai social e non potrebbero esserlo e molti con il benestare dei genitori. Questo non fa altro che innescare situazioni che potrebbero portare a bullismo e cyberbullismo. Le parole sono quelle di Antonio La Scala, presidente dell’associazione Gens Nova che da sempre si batte per portare nelle scuole iniziative contro il bullismo come quella che è arrivata nelle scorse ore all’Itt Marconi-Hack di Bari. L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso febbraio tra la commissione consiliare e Gens Nova, che fino al 2025 vedrà i firmatari impegnati nella promozione di azioni e politiche attive finalizzate al sostegno, legale e psicologico delle vittime di bullismo e di coloro i quali vedono le proprie immagini o i propri video a contenuto sessualmente esplicito divulgati senza alcuna autorizzazione. Nell’occasione, l’amministrazione comunale premierà gli alunni dell’istituto che si sono distinti ai campionati nazionali di robotica, tenutisi a Vicenza lo scorso mese di aprile.

