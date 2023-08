Bari-Cittadella, Nasti: “Finalmente il gol, ma ora continuiamo a lavorare”

BARI – Primo gol in campionato per Marco Nasti. Un avvio che sperava potesse valere i tre punti ma così non è stato: “Contento per il gol, ma la gioia va messa da parte per via del pareggio finale. Ora dobbiamo rimetterci al lavoro per un’altra battaglia contro la Ternana. Di reti di testa avevo già segnato parecchie reti e spero di poterne fare ancora altre in questa maniera. Continuerò a lavorare su me stesso”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp