BARI – Un messaggio che oggi, alla luce della nuova situazione politica del Paese e all’approdo in consiglio dei ministri del Provvedimento sull’autonomia differenziata, assume una nuova valenza. Sono passati 24 anni dalla Scomparsa dello statista cerignolano Pinuccio Tatarella, uomo simbolo della destra italiana ed emblema di una politica che guarda al sud come motore dell’Italia. i fratelli d’Italia della Puglia e non solo, hanno voluto rendere omaggio all’uomo e al Politico con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide commemorativa nel porto di Bari, per ricordare anche il grande impegno profuso dal parlamentare in favore dello scalo Ritenuto volano funzionale allo sviluppo di tutto il territorio.

