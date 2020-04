Bari, chiude definitivamente H&M

Condividi

L'emergenza coronavirus fa chiudere uno degli store più importanti del centro di Bari e probabilmente non sarà il solo. La notizia è arrivata ai lavoratori ieri sera dopo un tavolo aziendale che prevedeva la chiusura di alcuni punti vendita soprattutto del nord d’Italia ai quali si è aggiunto quello del capoluogo pugliese a quanto pare all’ultimo minuto.

Resteranno quindi a cassi circa 50 lavoratori di H&M di via Sparano. A confermarlo anche fonti sindacali.

Nei prossimi giorni, quindi, si capirà che fine faranno i dipendenti che già da due mesi sarebbero in cassaintegrazione, se licenziarli o ridistribuirli in altri punti vendita.