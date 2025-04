Bari, chiesta condanna per l’ex presidente dell’ordine ingegneri: i motivi

La Procura di Bari ha chiesto la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per l’ex presidente dell’Ordine degli ingegneri di Bari, Angelo Domenico Perrini, e a quattro anni e nove mesi per l’ex tesoriera dell’Ordine, Anna Angela Basile, finiti a processo per peculato per fatti commessi tra il 2009 e il 2013. I due erano stati rinviati a giudizio insieme all’allora segretaria dell’Ordine e ad altre tre dipendenti, ma per gli altri quattro – imputati sempre per episodi di peculato – è stata chiesta l’assoluzione, così come per Perrini limitatamente a due capi di imputazione per peculato. Tra le accuse contestate anche l’abuso d’ufficio, reato abrogato e per il quale, quindi, la Procura ha chiesto il non luogo a procedersi.

