Condividi su...

Linkedin email

“Partecipare ai mondiali è il sogno di ogni bambino”: così Walid Cheddira, attaccante del Bari e capocannoniere della Serie B, ha commentato in una conferenza stampa al San Nicola la convocazione nella nazionale del Marocco per i campionati in Qatar. “La convocazione non è frutto del caso. Dietro ci sono anni di sacrifici e di lavoro. Sto vivendo un sogno e sono consapevole del percorso. Non pensavo a questi traguardi. Non so dove posso arrivare. Adesso sono solo a un punto di partenza. La convocazione? L’ho appresa dalla televisione”, ha concluso il bomber dei pugliesi.