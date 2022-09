Dopo nove reti e due assist, tra Coppa Italia e campionato, si sono schiuse le porte della nazionale per Walid Cheddira. L’attaccante del Bari è stato inserito nella lista dei convocati del Marocco dal selezionatore Hoalid Regragui, per le amichevoli con il Cile de 23 settembre a Barcellona e con il Paraguay il 27 a Siviglia, in preparazione del Mondiale in Qatar. Cheddira è legato al Bari fino al giugno del 2025.