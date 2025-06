Bari, Cerofolini per la porta: accordo in via di definizione con il Frosinone

Michele Cerofolini è il preferito per la porta del Bari. Il portiere classe ’99, reduce da 36 gare nell’ultima stagione con la maglia gialloblù, starebbe per passare ai pugliesi a titolo definitivo. Per lui anche 13 presenze in Serie A, con le maglie di Frosinone e Fiorentina e anche un’esperienza in Puglia, dove giovanissimo ha difeso i pali del Bisceglie per 13 gare, prima di un infortunio che ne ha chiuso anzitempo la stagione.

Foto Instagram Michele Cerofolini

