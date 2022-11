Condividi su...

BARI – Cento esemplari di arbusti e tamerici per la Pineta di San Francesco a Bari. In occasione della Giornata nazionale degli alberi istituita dal ministero dell’Ambiente per la giornata del 21 novembre, il Comune di Bari ha voluto piantumare 100 alberi nel polmone verde di San Girolamo in collaborazione con Legambiente e Ernst&Young Foundation, che insieme nel 2022 hanno contribuito alla messa a dimora di 6.500 piante in tutta Italia. Il progetto Life Terra cofinanziato dal programma Life della Commissione europea di cui Legambiente è unica referente in Italia, si pone l’obiettivo di piantumare 9 milioni di alberi nelle città italiane entro il 2025: tra questi ci sono anche i 100 esemplari di Bari.