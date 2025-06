Bari, cavi tranciati: sabotata la rete internet del Comune

L’azione sarebbe stata intenzionale ed eseguita con una tronchese: i servizi in cloud non hanno subito interruzioni

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno, ignoti hanno tranciato alcuni cavi della rete internet del Comune di Bari, provocando disservizi a vari livelli dell’amministrazione. L’episodio è avvenuto in via Cairoli, una strada laterale adiacente al Palazzo di Città, e ha coinvolto la rete intranet interna del Comune, mentre i servizi in cloud non hanno subito interruzioni.

Secondo le prime informazioni, l’azione sarebbe stata intenzionale e condotta con l’uso di una tronchese, elemento che avvalora l’ipotesi di un vero e proprio sabotaggio informatico. Le conseguenze sono state limitate grazie all’architettura mista della rete comunale, che ha permesso ai servizi su cloud di restare operativi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia giudiziaria del Comune, che hanno immediatamente avviato le indagini. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, nella speranza di identificare i responsabili del gesto.

Intanto sono in corso le operazioni di ripristino della connettività sulla rete interna, che dovrebbero concludersi a breve. L’amministrazione comunale monitora da vicino l’evolversi della situazione per garantire la ripresa completa dei servizi interni nel più breve tempo possibile.

