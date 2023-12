Bari, causarono blocco stradale: presi in undici

BARI – Sono più di duecento, tra donne e uomini della Polizia di Stato, gli operatori impegnati, dalle prime luci dell’alba, in Bari, nel quartiere Japigia a dare esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dalla Sezione gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di undici soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, in base agli elementi acquisiti nel corso delle indagini, del reato di blocco stradale, consumato lo scorso giugno, per le strade di questo capoluogo. Il caso è stato quello successivo alla morte del 27enen Christian Di Gioia che a giugno scorso ha tenuto banco sulle cronache locali. Il giovane è morto a causa di un incidente sul ponte tra Japigia e San Pasquale. Amici e familiari avrebbero sempre ritenuto che il sinistro si fosse consumato a causa di un inseguimento con i carabinieri. Il giorno del funerale, un corteo di auto e moto, amici della vittima, fagocitati dai social network, improvvisarono un corteo per la città, bloccando di fatto la circolazione, attraversandola anche le strade contromano e transitando davanti al carcere di viale Giovanni XxIII per il considerato “inchino”. Oggi l’epilogo con undici ordinanze di custodia cautelare richieste dalla Dda.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp