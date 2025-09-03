Castrovilli: “Obiettivo playoff, spero di rivedere presto il Bari in Serie A”

Gaetano Castrovilli, centrocampista del Bari, parla in conferenza stampa a pochi giorni dal pareggio rimediato contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni:

IL RITORNO E DI CESARE – Di Cesare è stato fondamentale per il mio ritorno, sia come dirigente che come amico. Fisicamente sto molto bene. Tornare a casa credo che sia stata la scelta giusta, tornare a casa fa sempre bene.

LA SCORSA STAGIONE – Non mi piace parlare del passato. Alla Lazio mi trovavo benissimo, ma ho avuto un problema al menisco e ho dovuto fare la pulizia. Quando sono tornato la squadra andava molto bene, per un allenatore in quei casi è difficile cambiare e allora ho scelto di andare a Monza per giocare di più.

TORNARE A STAR BENE – Sono convinto che sarà un stagione importante per tutti noi. Il mio è un sorriso spontaneo, è vero, sono sceso di categoria ma è come se non l’avessi fatto. Spero di tornare a stare bene da un punto di vista mentale, negli ultimi due anni ho avuto qualche difficoltà in questo senso. Quando penso a Bari penso a mio nonno e so che sono sempre in debito con lui. Voglio dare una mano al Bari e credo che il Bari mi possa dare una mano.

CASERTA – Il leader primario è il mister. Devo fargli i complimenti, non lo conoscevo. Oltre a essere una grande persona, mi piace il modo in cui lavora. Mi sento importante ma in realtà ognuno di noi lo è.

IL GRUPPO – Ho trovato un gruppo bellissimo, oltre a grandi giocatori ho trovato grandi persone. Questo non può far altro che aiutare. Penso che abbiamo una squadra forte e che possiamo creare entusiasmo. Siamo giovani e con tanta voglia di dimostrare.

CONDIZIONE DI FORMA – La prima settimana è stata un po’ dura, mi sono allenato da solo. Allenarsi con la squadra è diversa, penso di essere al 60-70%, credo che questa settimana possa essere fondamentale per arrivare al 100%.

L’EUROPEO VINTO – La cosa che più mi è rimasta impressa è stata la forza di quel gruppo. Sapevamo ci fossero squadre più forti, ma la differenza l’ha fatta il gruppo. Dopo aver vinto l’Europeo, non me ne ero reso conto. Arrivato al mio paese mi sono reso conto di aver coronato il sogno mio e di tutta l’Italia.

SERIE A – Il Bari mi ha lanciato e spero che insieme possiamo rinascere. Spero di rivedere il prima possibile il Bari in Serie A, questo è il mio sogno da tifoso. Voglio rivedere lo stadio pieno, l’ho visto in A e più che le partite vedevo il tifo.

BARI-CAGLIARI – Il Bari l’ho sempre seguito, anche quando era in D. Ero con mia moglie a guardare la partita con il Cagliari e quando il Bari ha preso gol ho staccato la testa a un peluche

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA – Ognuno di noi ha un percorso, credo nel destino. Quando succede qualcosa devi essere bravo a reagire. Ho avuto momenti difficili anche nella vita privata, ne sono uscito con la famiglia. La mia forza più grande è stata la nascita di mio figlio, non nego che stavo anche pensando di lasciare il calcio. Mi sono promesso di rendere orgogliosi mia moglie, mio figlio, mia madre, mio padre e i genitori di mia moglie. Voglio che mio figlio mi guardi giocare a calcio.

DIFFERENZA TRA A E B – Non devo abbassare la mia intensità, la velocità del pensiero. La differenza tra A e B è lì, nella velocità di pensiero nelle giocate e nelle scelte.

DUTTILITA’ – Ho fatto sia il mediano a due che la mezzala, l’esterno e il sotto punta. Mi metto a disposizione del mister, ho fatto anche l’esterno d’attacco.

VENEZIA E MONZA – Sia contro il Venezia che contro il Monza ho avvertito delusione, meritavamo di più, in campo si è visto. A Venezia, tolti i primi 20 minuti, abbiamo fatto una grande partita, contro il Monza meritavamo la vittoria. Tante volte bisogna essere più concreti, ma vedo un’atmosfera molto bella nello spogliatoio, penso che ci divertiremo.

LA SERIE B- Dovremo essere i primi a crederci. Sono convinto che possiamo fare i playoff, penso che ci sono due squadre più forti di noi e sono il Venezia e il Monza che abbiamo affrontato e che hanno tenuto calciatori di A. Contro di loro è stata una prova, la abbiamo superata. L’obiettivo è andare ai playoff, poi se arriva qualcosa di meglio tanto bene.

