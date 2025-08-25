25 Agosto 2025

Bari, Castrovilli: “La gioia di indossare nuovamente questa maglia è inspiegabile”

Lorenzo Ruggieri 25 Agosto 2025
La sconfitta contro il Venezia è coincisa con il ritorno di Gaetano Castrovilli con la maglia del Bari. Partito dalla panchina, l’ex Fiorentina è stato gettato nella mischia da Caserta al 73′, nella spasmodica ricerca del gol del pari. Nove anni dopo l’ultima volta, il fantasista ha vestito nuovamente la maglia biancorossa, disputando circa 20′ al ‘Penzo’. Sui social, Castrovilli ha descritto così le sue emozioni: “La gioia di rimettere questa maglia non si può spiegare, si vive. Si riparte, testa alla prossima partita”. Parole che suonano la carica in vista del prossimo match dei galletti, in programma domenica 31 agosto al ‘San Nicola’ contro il Monza.

