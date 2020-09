Bari | Caso Covid in una pizzeria a Japigia, i titolari: “Mi scuso, chiudiamo per qualche giorno”

Condividi



"La pizzeria è stata chiusa: non abbiamo aspettato neanche un secondo": a comunicare la chiusura della pizzeria 'Nuovo Gusto', a Bari nel quartiere Japigia, è la pagina Facebook dell'attività barese. Che poi ha continuato sempre attraverso i canali social:

"Buona sera

Vi scrivo su face perché non ho tutti i contatti dei clienti della Pizzeria Al Nuovo Gusto di via Caldarola per potervi comunicare che la pizzeria e chiusa perché c'è stato sinceramente un caso Cövid, dal momento che abbiamo avuto la brutta notizia abbiamo subito chiuso la pizzeria senza neanche aspettare un solo secondo...

Per tanto chi crede di essere stato stretto contatto,per togliersi tutti i dubbi che chiaramente sorgono,chiamate il vostro medico di famiglia.

Noi da parte nostra abbiamo già segnalato dal primo minuto alle autorità competenti dell' accaduto e avvisato i dipendenti di rimanere in quarantena,affinché tutti i nominativi che abbiamo fornito delle persone che chiaramente ci ricordiamo nell' ultimo periodo possano essere contattate ( come già stanno facendo) scusatemi mi dispiace

Chiaramente sapete che non sono stato io che ho creato il Cövid maledetto

Mi scuso ancora"