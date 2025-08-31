Bari, Caserta: “Meritavamo ampiamente la vittoria”

Arriva contro il Monza il primo punto stagionale per il Bari. Un risultato che giunge al termine di una prova comunque positiva per i biancorossi, come descritto dal tecnico dei pugliesi Fabio Caserta: “Gli applausi del pubblico dicono che abbiamo fatto una prestazione degna di questa piazza. Non era facile contro una squadra attrezzata per tornare subito in Serie A, abbiamo avuto una reazione importante e abbiamo fatto una grandissima partita. Meritavamo ampiamente la vittoria. L’importante è avere la voglia di fare ciò che proviamo in settimana. Sono contento perché ho trovato un gruppo disponibile al sacrificio. Sono orgoglioso e soddisfatto di quanto visto oggi. Sono fiducioso, vedo nei ragazzi la voglia di fare un campionato importante. Con il mercato così lungo diventa difficile per noi allenatori preparare le partite. Credo che siamo a posto così ma la società è sempre vigile e attenta. Sono molto contento dei ragazzi a mia disposizione. Vicari aveva già accusato un fastidio ma è rimasto in campo fino alla sostituzione. Verreth ha una forza sopra la media, tatticamente ti dà qualità e alternative”.

