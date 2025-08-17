Bari, Caserta: “Bene l’atteggiamento. Obiettivi? Serve lavorare”

“La squadra ha fatto un’ottima partita contro una squadra superiore sotto tutti i punti di vista”. Ha parlato così, Fabio Caserta, tecnico del Bari, ai microfoni di Sport Mediaset nel post-partita di Milan-Bari.
Sulla partita: “Sono contento, non per il risultato ovviamente, ma per l’atteggiamento che ho visto in campo. Abbiamo onorato questa partita e ci stiamo preparando al campionato”.
Sugli obiettivi stagionali: “Abbiamo cambiato tanto. Sono andati via tanti giocatori, ne sono arrivati altrettanti insieme ad un nuovo staff tecnico. C’è una società ambiziosa. Vogliamo far bene e portare questa piazza importante dove merita. Però, c’è ancora tanto lavoro da fare e questo il club lo sa benissimo”.
