Bari, Caserta: “Atteggiamento giusto nonostante la sconfitta”

Lorenzo Ruggieri 24 Agosto 2025
Sconfitta nell’esordio in campionato per il Bari, che esce dal ‘Penzo’ senza punti per via delle reti di Bjarkason e Duncan che hanno reso vano il momentaneo pareggio di Dorval. Una gara dai due volti per i biancorossi, poiché ha messo in mostra alcuni pregi ma anche diverse lacune. Questo il commento del tecnico dei pugliesi, Fabio Caserta, nel post partita: “Abbiamo creato tantissime palle gol, non era facile venire a Venezia e giocarsela a viso aperto con diversi giocatori reduci dallo scorso campionato di Serie A. Non posso che essere soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento, meno del risultato ma le sconfitte vanno analizzate. Dobbiamo essere soddisfatti di quanto visto in campo e ai ragazzi ho fatto i complimenti. Questo è l’atteggiamento giusto, a prescindere dagli errori. Non considero gli ultimi 15 minuti, abbiamo creato tante palle gol e avremmo meritato il pari. All’inizio abbiamo sofferto un po’ per la bravura dei nostri avversari, dopo il gol ci siamo ricompattati e si è vista un’altra squadra. Abbiamo disputato un grande secondo tempo. In questo momento non mi va di parlare di mercato. Ho tolto Moncini perché non volevo rischiare di perderlo, non avendo a disposizione Gytkjaer. Non volevo dare punti di riferimento al Venezia e sono contento di quanto fatto. La società sa dove intervenire perché a livello numerico manca ancora qualcosa ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Dobbiamo essere più cinici sotto porta e sfruttare le occasioni”.

