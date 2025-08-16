Bari, Caserta: “A San Siro a viso aperto”. Non al top Gytkjaer

L’importanza della partita di domani è stata. Il Milan non è solo una squadra di Serie A ma anche una delle favorite per lo scudetto. Come ho chiesto ai ragazzi, bisogna giocarsela a viso aperto. Credo che se ti concedi all’avversario puoi solo ottenere cose negative”. Ha parlato così, il tecnico dei biancorossi Fabio Caserta, alla vigilia di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia che si giocherà a San Siro domani sera.

Sulla Coppa Italia: “Per renderla più affascinante, forse in Inghilterra fanno a sorteggio e può capitare che una squadra di C affronti quella di prima divisione in casa. In Italia bisognerebbe cambiare qualcosa, ma ci sono delle regole e noi possiamo solo rispettarle”.

Su Vicari capitano: “Io mi ritengo molto soddisfatto di quello che sta facendo la squadra. Vicari sarà il capitano, poi quando c’è un mercato ancora aperto può succedere di tutto. Dobbiamo pensare che facciamo parte di una squadra importante come quella di Bari, al di là di chi andrà via e di chi resterà bisogna sudare la maglia e ricreare l’entusiasmo che in questo momento non c’è”.

Su Dorval e Partipilo: “Mehdi l’ho visto bene, abbiamo parlato poco di quello che è successo. Pensa al Bari, se deciderò di farlo giocare è perché lui ha dato garanzie non con le parole ma coi fatti. I primi giorni non sono stati facili, ma ho visto un ragazzo volenteroso, ha sempre detto di stare bene a Bari. A Partipilo va dato il ritmo partite, gli mancano le partitine e il possesso palla. Domani sicuramente non inizierà la partita dal primo minuto. Lui ha qualità superiori alla media, è molto bravo nell’uno contro uno, andrà cercato per metterlo nelle condizioni tali per sfruttare questo”.

Su Verreth: “Sappiamo tutti che non è un momento facile, ma cerca attraverso il lavoro e di non pensare a quello che è successo. L’ho visto in allenamento, non credo sia un problema giocare davanti a 60.000 spettatori. Ho cercato di lasciarlo tranquillo, ma ci saranno sempre per lui momenti in cui il pensiero è rivolto al figlio”.

Su Sibilli: “Per le qualità che ha può ricoprire più ruoli, per noi è un giocatore importante. Può coprire bene il campo e sa occupare gli spazi davanti”.

