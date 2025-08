Bari-Casarano 2-3: i rossazzurri si aggiudicano l’amichevole

Termina con il successo del Casarano l’amichevole disputata all’Antistadio San Nicola tra i rossazzurri e il Bari. Un match dal finale concitato, con entrambe le squadre in gol nell’extratime. A passare in vantaggio, al 15′ del primo tempo, è il Bari con la progressione di Rao sulla sinistra e il tentativo di acrobazia di Colangiuli che diventa assist per l’incornata vincente di Gytkjær. Il gol del pareggio dei salentini arriva al 24 con il rigore di Chiricò dopo fallo di mano di Pucino. Lo stesso Chiricò porta in vantaggio gli ospiti con una gran giocata al 59′. Pochi minuti dopo il palo di Moncini, Gytkjaer riacciuffa il pari su rigore al 91′ ma dopo appena due giri di orologio è un altro penalty, realizzato da Millico, a regalare il successo al Casarano. Presenti all’Antistadio San Nicola circa 500 spettatori di cui una rappresentanza giunta da Casarano.

Bari 2-3 Casarano: 15′, 91′ rig. Gytkjær (B), 24′ rig., 59′ Chiricò (C), 93′ rig. Millico

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari (Mavraj), Nikolaou (Kassama), Pucino (Mane); Colangiuli, Pagano, Bellomo (Manzari); Pereiro (Moncini), Gytkjær, Rao (Onofrietti). All. Fabio Caserta.

Casarano (3-4-2-1): Chiorra; Milicevic, Gega, Guastamacchia; Cajazzo (Cerbone), Maiello (Palumbo), Logoluso (D’Alena), Di Dio (Pinto); Chiricò (Perez), Ferrara (Millico); Zanaboni (Malcore). All. Vito Di Bari.

