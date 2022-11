Condividi su...

BARI – La Maria Virgo Fidelis, l’81° anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano. Tre occasioni per tornare a celebrare, in una sola data, quella del 21 novembre, l’Arma dei carabinieri. In particolare, quest’anno, oltre a celebrare la Santa Patrona, si rievoca l’81° anniversario di quella battaglia che rappresenta uno dei combattimenti più cruenti avvenuti in Africa durante il secondo conflitto mondiale. Si celebra inoltre, la Giornata dell’Orfano che, istituita nel 1996, rappresenta un momento di vicinanza alle famiglie dei militari scomparsi. La cerimonia liturgica, officiata da monsignor Giuseppe Satriano nella Basilica di San Nicola, ha visto la partecipazione del coro di trenta componenti e dell’orchestra di cinquanta musicisti dell’Istituto Scolastico Amedeo d’Aosta di Bari