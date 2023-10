Bari: capotreno difende ragazza da aggressione, Meloni gli scrive

“Ho avuto più paura per lei che per la mia incolumità, so di aver fatto la cosa giusta”. Vito Carrassi, capotreno di 36 anni, è intervenuto per difendere una ragazza da un’aggressione da parte del suo compagno. Si è frapposto tra l’aggressore e la ragazza, chiamando la Polizia e venendo aggredito lui stesso. A Vito, la nostra profonda gratitudine per il coraggio e per non essersi voltato dall’altra parte”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp