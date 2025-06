Bari capitale dei trapianti di cuore: la Puglia è prima in Italia

Michele Emiliano: “Nove anni fa eravamo ultimi, oggi vengono dal Nord per farsi operare da noi”

Con 73 trapianti di cuore eseguiti nel 2024, la Puglia si conferma prima regione in Italia per numero di interventi, grazie al ruolo centrale del Policlinico di Bari, che si attesta come il primo centro italiano per trapianti cardiaci. Il dato è emerso questa mattina durante il congresso “New Horizon in management of advanced heart failure”, ospitato nell’aula magna dello stesso ospedale.

“Quando nove anni fa abbiamo cominciato eravamo ultimi nei livelli essenziali di assistenza. Oggi, invece, dal Nord si viene in Puglia per essere operati”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sottolineando come il risultato sia frutto di una sinergia tra istituzioni, direzione sanitaria e personale medico.

“Il direttore del Centro Nazionale Trapianti mi ha confermato che siamo i numeri uno in Italia. Un primato raggiunto dal Sud, e non è cosa semplice”, ha aggiunto il governatore celebrando la crescita qualitativa del sistema sanitario regionale.

Al congresso hanno preso parte, tra gli altri, Antonio Sanguedooce, direttore generale del Policlinico di Bari, Tomaso Bottio (direttore della Cardiochirurgia), Marco Matteo Ciccone (direttore della Cardiologia universitaria), Massimo Padalino (responsabile dello scompenso cardiaco) e Giuseppe Feltrin, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti.

“I trapianti sono solo una parte del percorso – ha spiegato Sanguedolce -. Stiamo costruendo un vero e proprio Centro Cuore, che sarà punto di riferimento per diagnosi, trattamento e follow-up delle malattie cardiache complesse, integrando specialità diverse, percorsi condivisi e tecnologia all’avanguardia”.

Il primato raggiunto nel 2024, con 73 interventi su 413 trapianti di cuore eseguiti a livello nazionale, conferma l’eccellenza del Policlinico di Bari e la centralità crescente della sanità pugliese nel panorama italiano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author