Precampionato: Bari-Campobasso 1-0, un rigore di Sibilli decide una gara bloccata

Un calcio di rigore di Sibilli basta al Bari per avere la meglio 1-0 del Campobasso di Zauri nel terzo test stagionale: una gara bloccata con i molisani che sono partiti meglio ma che hanno capitolato a metà primo tempo dagli undici metri, con un calcio di rigore concesso da Dionisi per un ingenuo fallo di mano di Celesia. Poche emozioni nella ripresa con due squadre con le gambe pesanti che stanno ancora lavorando per raggiungere la forma campionato.

