Bari, campionario invernale di vela: maltempo ferma prima giornata

La pioggia e un’improvvisa rotazione del vento hanno costretto a rinviare la prima giornata del XXV Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari”. Nonostante le previsioni lasciassero sperare in un ritardo della perturbazione, il maltempo ha avuto la meglio.

Alle 10:35 tutto era pronto per la partenza: 13 barche in acqua, vento ideale sui 10 nodi da Est-Sud-Est e il Comitato di Regata schierato. Ma un brusco cambiamento di direzione del vento di oltre 50 gradi ha costretto a posticipare la partenza. Poi, il vento è calato fino a scomparire del tutto, mentre le immagini satellitari confermavano l’arrivo di piogge intense. Dopo oltre un’ora di attesa, la decisione inevitabile: gara annullata.

“Non si poteva fare altro – ha commentato il presidente del Comitato di Regata – ed è un peccato perché quando tutto è pronto, è frustrante dover rinunciare. Un plauso ai marinai e agli equipaggi, che hanno affrontato la giornata con il sorriso”.

L’appuntamento con la competizione è ora fissato per il 16 febbraio con la prima regata costiera, una novità per il campionato, che vedrà le imbarcazioni sfidarsi lungo il percorso Bari – Torre a Mare e ritorno. L’entusiasmo non manca: i regatanti saranno pronti a dare battaglia in acqua.

