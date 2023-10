Bari: camionista rapinato in tangenziale, bottino di 10mila euro

Un camionista di 60 anni, originario di Bitonto (Bari), è stato rapinato nella mattinata di giovedì 19 ottobre mentre percorreva la tangenziale di Bari in direzione Gioia del Colle. Trasportavano generi alimentari del valore di circa 10mila euro.

Secondo quanto riferito dalla vittima alla Polizia, un’auto di colore scuro, con a bordo almeno tre persone a volto coperto e armate, lo avrebbe affiancato costringendolo ad arrestare la marcia. Uno del gruppo si sarebbe messo alla guida del tir, mentre il camionista è stato incappucciato e fatto salire a bordo dell’auto.

Dopo più di un’ora, il camionista è stato lasciato a ridosso della strada che collega Minervino Murge a Canosa. È stato lui stesso a lanciare l’allarme chiamando il 113: l’uomo sta bene e non sarebbe stato aggredito dai rapinatori, poi fuggiti col bottino. Sono in corso indagini per identificarli.

