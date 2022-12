Bari: Cambio al vertice del Comando provinciale Vigili del Fuoco

Condividi su...

Linkedin email

Cambio al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari. Il nuovo comandante è Rosa D’Eliseo. Dopo l’esperienza di Salerno, dove era in carica dal giugno del 2019, raccoglie il testimone da Marisa Cesario, che lascia il capoluogo pugliese per trasferirsi a Firenze.

Laureata in architettura all’Università di Napoli, Rosa D’Eliseo è nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1989. Primo incarico nella direzione centrale della Protezione civile e Servizi antincendi di Roma. Nel 1995 passa al Comando provinciale di Caserta come funzionario antincendi. Dal 2006 al 2008 assume l’incarico di dirigente vicario al Comando di Napoli, guidando in prima persona numerose attività di soccorso, dell’emergenza rifiuti e nella lotta alla criminalità organizzata. Nel gennaio 2010 è stata nominata primo dirigente alla direzione regionale del Lazio. Nel 2011 torna a Napoli, nel 2016 assume l’incarico di comandante provinciale di Avellino, nel 2019 di Salerno. È a Bari dal dicembre del 2022.