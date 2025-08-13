13 Agosto 2025

Bari, calo prenotazioni locali a Ferragosto: -30%

Domenico Brandonisio 13 Agosto 2025
centered image

Prenotazione nei locali di Bari in calo del 30% rispetto a Ferragosto. A lamentarsene in rappresentanza della ristorazione cittadina è Gianni Del Mastro che inoltre punta il dito contro una offerta culturale insufficiente in questo periodo dell’anno in città.

