Bari, calo prenotazioni locali a Ferragosto: -30%

Prenotazione nei locali di Bari in calo del 30% rispetto a Ferragosto. A lamentarsene in rappresentanza della ristorazione cittadina è Gianni Del Mastro che inoltre punta il dito contro una offerta culturale insufficiente in questo periodo dell’anno in città.
