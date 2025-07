Bari, calendario di Serie B in salita: Caserta carico, De Laurentiis e Magalini tracciano la rotta

Il Bari si prepara ad affrontare una nuova stagione di Serie B con un avvio di calendario tutt’altro che semplice. La presentazione ufficiale della nuova stagione cadetta ha subito acceso i riflettori sul cammino dei biancorossi, chiamati nelle prime due giornate a sfidare due formazioni appena retrocesse dalla Serie A.

Fabio Caserta: “Avvio non facile, ma il Bari sarà un avversario tosto”

Il tecnico Fabio Caserta non nasconde le difficoltà iniziali, ma trasmette determinazione e fiducia: «Decisamente un avvio strong; in B tutte le partite sono difficili, ma di certo il calendario non è stato a nostro favore proponendo nelle prime due giornate due retrocesse dalla A. Alla fine bisogna affrontarle tutte con lo stesso spirito e la stessa voglia. Non sarà un avvio facilissimo, ma faremo di tutto per farci trovare pronti». Caserta guarda al lungo periodo: «Per vedere i valori reali delle squadre ci vorrà tempo, almeno 4-5 partite, per trovare condizione, amalgama e ritmo partita. A Catanzaro si chiuderà la regular season: speravo di affrontarlo prima, ma sarà bello tornare lì, speriamo sia una partita importante per entrambe. La possibile sorpresa? Spero sempre che la sorpresa sia la squadra che alleno».

Luigi De Laurentiis: “Unità tra le società per una Serie B di qualità”

Dal palco della presentazione dei calendari è arrivato anche il messaggio del vice presidente Luigi De Laurentiis, che sottolinea la compattezza del movimento cadetto: «Grande unità dimostrata tra le Società di Serie B, per alzare il livello di tutta la categoria in maniera intelligente, creare contenuti sempre più interessanti e di qualità».

Giuseppe Magalini: “Bari merita di sognare”. Il direttore sportivo Giuseppe Magalini ha invece ribadito l’ambizione della piazza e la volontà di puntare in alto:

«Bisogna lavorare per migliorare, la città di Bari merita di essere ambiziosa, puntare a traguardi importanti. Vorrei ringraziare le Società e tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza a noi e al nostro Matthias Verreth in questo momento tanto difficile».

