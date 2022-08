BARI – Arriva l’estate e torna l’appuntamento con le aperture dei mercati serali. Quest’anno, diversamente da quanto accaduto negli scorsi anni, le aperture hanno riguardato solo il mercato di via Portoghese, nelle vicinanze dello Stadio del Nuoto. “Il mercato serale è un’opportunità per la città – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone –. Per questo motivo abbiamo scelto di continuare a investire su questa formula, nel rispetto delle scelte degli operatori mercatali e di tutti i lavoratori del settore, che devono valutare questa opportunità in base alle loro esigenze” – ha concluso l’assessore palone. Ma non tutti i commercianti la pensano così mentre per i clienti è un’opportunità in più per fare shopping