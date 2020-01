Bari Calcio | Mattia Maita il rinforzo per il centrocampo

Condividi

E' Mattia Maita del Catanzaro il rinforzo per il centrocampo del Bari. Il mediano 26enne nativo di Messina, in grado di ricoprire anche il ruolo di mezzala, sarebbe il profilo ideale indicato da Vincenzo Vivarini per rinforzare la seconda linea del campo. Arriverà a titolo definitivo, non incidendo così sulla casella relativa ai prestiti, che resterà così libera per accogliere eventualmente difensore o attaccante. L'affare sarà agevolato dal prossimo arrivo in Calabria di Francesco Corapi, accostato più volte ai colori biancorossi.