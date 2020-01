Condividi

Decisa accelerata nella trattativa per Mattia Maita al Bari. Il centrocampista classe '94 approderà a titolo definitivo al club biancorosso firmando un contratto che lo legherà al club fino al 30.6.2021 con opzione per un altro anno. Vincenzo Vivarini avrà quindi fin da subito l'alternativa a Zaccaria Hamlili. Ci sono novità anche per Franco Ferrari. L'attaccante argentino potrebbe finire in serie B, dove lo cerca il Livorno di Paolo Tramezzani.