PERUGIA – Come 5 anni fa: il Bari espugna Perugia con il punteggio di 3-1 e coglie il primo successo stagionale, salendo a 5 punti in classifica a ridosso delle prime. Decisivi Folorunsho, Cheddira e Antenucci, in una squadra capace di fare malissimo gli si concede spazio.

In cronaca: c’è un cambio nel Bari rispetto alla squadra che ha pareggiato contro il Palermo: sulla trequarti c’è Bellomo al posto di Botta. Nel Perugia Melchiorri parte dalla panchina: in attacco ci sono Strizzolo e Olivieri. Subito occasione Bari: Maita pesca Cheddira in profondità, l’11 del Bari fa sedere Sgarbi ma non è freddo sottoporta con Gori che si salva. Sul capovolgimento di fronte calcio di rigore per il Perugia: Maiello atterra Olivieri che si presenta dal dischetto. Caprile lo ipnotizza e respinge il rigore calciato centrale. Sei minuti più tardi il Bari non sbaglia: Maita trova Folorunsho per vie centrali. Il 90 del Bari la mette in buca d’angolo, dove Gori non può arrivare. Al minuto 12 altra occasione per il Bari: Cross dalla trequarti di Bellomo per Cheddira che si avvita mancando di poco lo specchio. Al minuto 33 Caprile è ancora prodigioso: cross di Vulic, testa di Angella, il portiere del Bari con un grandissimo gesto tecnico alza il pallone sulla traversa. Al 9’ della ripresa il Bari raddoppia: Angella e Gori non si intendono, Cheddira capisce tutto, salta il portiere e deposita in rete. Il doppio vantaggio dura solo 3 minuti: Casasola da destra pesca Strizzolo che si coordina bene e di testa batte Caprile. Attimi di follia dal 17’ al 19’: Sgarbi si fa espellere per una gomitata a Cheddira, Ricci lascia il Bari in 10 per una reazione su Casasola. Caprile fa il miracolo su Angella al 23’ e propizia la ripartenza dell’1-3: D’Errico trova Antenucci che a tu per tu è freddo e batte Gori. Cheddira a 3’ dal termine sfiora l’1-4 ma va bene così. Il Bari passa a Perugia e si regala i primi tre punti della stagione.

PERUGIA-BARI 1-3

RETI: 10’pt Folorunsho (B), 9’st Cheddira (B), 12′ st Strizzolo (P), 24′ st Antenucci (B)?

PERUGIA (3-5-2): Gori, Angella (c), Vulic (40’st Matos), Olivieri (18’st Di Serio), Luperini, Dell’Orco (1’st Lisi), Curado, Casasola, Kouan (29’st Santoro), Strizzolo (18’st Melchiorri), Sgarbi. Panchina: Furlan, Righetti, Vulikic, Angori, Paz, Baldi, Giunti. All. F. Castori.

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Terranova, Ricci, Maita (40’st Mallamo), Maiello, Folorunsho (40’st Benedetti), Bellomo (13’st D’Errico), Antenucci (25’st Dorval), Cheddira. Panchina: Frattali, Polverino, Botta, Gigliotti, Galano, Zuzek, Bosisio, Cangiano. All. M. Mignani.

Arbitro: Simone Sozza (Seregno). Assistenti: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia) e Domenico Fontemurato (Roma 2). Quarto Ufficiale: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia). VAR: Juan Luca Sacchi (Macerata), AVAR: Fabio Schirru (Nichelino)?

Ammoniti: Dell’Orco (P), Kouan (P), Olivieri (P), Casasola (P), Cheddira (B).

Espulsi: 18’st Sgarbi (P), 20′ st Ricci (B).

Angoli: 9-3.

Rec.: 3’pt, 5’st