Condividi su...

Linkedin email

BARI – Grande successo per la cerimonia di consegna del “Caduceo d’Oro 2022”, al teatro Kursaal Santalucia di Bari ed organizzata dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani.

La manifestazione si è aperta nel pomeriggio con Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e Bat. È seguito il convegno ‘La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale’. In chiusura la cerimonia di consegna del Caduceo d’oro 2022 (il leggendario bastone alato con due serpenti attorcigliati, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di Mercurio, in qualità di messo degli dei) e delle benemerenze d’anzianità, alle quali è seguito il giuramento dei nuovi iscritti.