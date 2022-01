BARI – Crollo di un albero nella notte in via papa Innocenzo a Poggiofranco nel giardino di un’area condominiale. Nessun danno a cose e persone, tranne per la recinzione del condominio. Sul posto la Polizia Locale e i vigili del fuoco che fino alle prime ore di questa mattina hanno sezionato l’albero il quale è in via di smaltimento da parte di una azienda contattata dall’amministratore.