BARI – Centocinquant’anni e non sentirli. L’Istituto Tecnico Commerciale Giulio Cesare di Bari compie un secolo e mezzo di vita e per celebrare questo grande appuntamento, ha organizzato un incontro per il 12 ottobre prossimo all’ateneo di bari, prima sede storica della scuola che una volta veniva semplicemente chiamata Ragioneria. Un messaggio in videocall della preside piacente ha salutato i ragazzi in questa giornata alle prime battute del nuovo anno scolastico che archivia gli ultimi 24 mesi tra pandemia, distanziamento, mascherine e didattica a distanza. Un istituto che, nonostante i suoi 150 anni, è sempre stato al passo con i tempi creando nuovo appeal e diventando attrattivo per l’intero territorio dell’hinterland barese