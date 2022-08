BARI – I box del waterfront di san Girolamo hanno trovato destinazione d’uso. Il Comune di Bari, infatti, ha sottoscritto la concessione demaniale con l’Asd Big Air – Scuola surf Bari, per l’utilizzo di un locale al piano terra della piastra, oltre allo specchio acqueo prospiciente che sarà utilizzata fino al prossimo 29 agosto per la realizzazione del progetto sociale “E…state sulle onde” che prevede l’insegnamento e la pratica degli sport nautici e da scivolamento attraverso lezioni teorico-pratiche, momenti di sport in gruppo, lezioni singole e momenti di socializzazione rivolti a minori a rischio di disagio sociale. Obiettivo dell’iniziativa è quella di diffondere la pratica sportiva come leva di sensibilizzazione alle tematiche del rispetto e della tutela del mare, oltre alla diffusione di buone pratiche di inclusione sociale e cittadinanza attiva.