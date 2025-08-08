Bari, boom tifosi a San Siro ma abbonamenti a rilento

Le ultime in casa biancorossa Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Potenza: per la gara di Coppa Italia con la Cavese divieto di vendita ai residenti nel SalernitanoNext Altamura, per l’esperto Poli occasione di riscatto potrebbe interessarti anche Celiento risolve col Trapani: il Casarano è pronto a chiudere 8 Agosto 2025 Giovanni Scialpi Altamura, per l’esperto Poli occasione di riscatto 8 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Potenza: per la gara di Coppa Italia con la Cavese divieto di vendita ai residenti nel Salernitano 8 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Bari, Matthias Verreth è tornato: la squadra lo abbraccia a Palese 7 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Nuovo Taranto, David Warren: “Siamo delusi ma tiferemo per voi” 7 Agosto 2025 Massimo Todaro Foggia, è fatta per Giuseppe La Monica. Si riapre la trattativa con Pierno 7 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello
potrebbe interessarti anche
Celiento risolve col Trapani: il Casarano è pronto a chiudere
Altamura, per l’esperto Poli occasione di riscatto
Potenza: per la gara di Coppa Italia con la Cavese divieto di vendita ai residenti nel Salernitano
Bari, Matthias Verreth è tornato: la squadra lo abbraccia a Palese
Nuovo Taranto, David Warren: “Siamo delusi ma tiferemo per voi”
Foggia, è fatta per Giuseppe La Monica. Si riapre la trattativa con Pierno