Bari, blitz antidroga in un condominio: due arresti

La Polizia ha arrestato due baresi di 22 e 19 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile della Questura di Bari nel pomeriggio del 12 agosto, nel quartiere San Pasquale.

I poliziotti hanno notato i due ragazzi entrare in un condominio e accedere a un locale al piano terra. L’atteggiamento sospetto ha spinto gli operatori a intervenire per effettuare una perquisizione. Alla vista degli agenti, uno dei giovani ha cercato di allontanarsi venendo subito bloccato. L’altro è stato sorpreso mentre usciva dal locale con una cassetta metallica contenente tre panetti di hashish, una dose di cocaina e materiale per il confezionamento.

Durante il controllo, gli agenti hanno individuato un ingegnoso sistema di occultamento: un cavo permetteva di sollevare uno zaino nascosto dietro una cisterna. All’interno dello zaino era custodita una busta con oltre 262 grammi di cocaina. Complessivamente, sono stati sequestrati 304 grammi di hashish e 265 grammi di cocaina. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dei due giovani, disponendo per entrambi i domiciliari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author