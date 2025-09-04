4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

L’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari

Bari: bimbo tarantino di tre anni muore per sospetta meningite, i genitori denunciano

Marzia Baldari 4 Settembre 2025
centered image

TARANTO: Un bambino di tre anni di Taranto è morto nelle prime ore di questa mattina, giovedì 4 settembre,  all’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari per una sospetta meningite. A darne notizia è ASL di Taranto.

Il piccolo era stato portato ieri pomeriggio al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto e, dopo il ricovero in pediatria, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Per questo, intorno alle 22, i medici hanno disposto il trasferimento a Bari, dove purtroppo è deceduto. Secondo le informazioni attualmente disponibili, il bambino non risultava vaccinato contro questo agente patogeno.

Le prime analisi, fa sapere l’Asl ionica, hanno evidenziato come probabile causa il meningococco, un batterio particolarmente pericoloso che può provocare meningite e sepsi. «La vaccinazione è fondamentale per proteggere i più piccoli», scrive sempre Asl. I genitori del piccolo hanno sporto denuncia.

La ASL di Taranto ha già attivato le procedure previste per la sorveglianza epidemiologica e la profilassi dei contatti stretti.

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Sequestrati 1500 quintali di falso vino Primitivo Igp

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Massafra: una discarica di pneumatici nel Parco delle Gravine

4 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Giochi del Mediterraneo: fine lavori al PalaWojtyla di Martina Franca

4 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Tuturano, clan Buccarella: restano tutti dentro e l’inchiesta continua

4 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

“VendemmiAmo”: all’Einaudi di Manduria, con alunni, genitori e docenti

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Invalido, solo e accampato: «L’inverno, qui la mia fine»

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Eccellenza, Brindisi-Bitonto 4-0: gli highlights

4 Settembre 2025 Davide Cucinelli

Francavilla Fontana,incidente tra auto e moto ad un incrocio pericoloso

4 Settembre 2025 Giovanni Cannalire

Bari: bimbo tarantino di tre anni muore per sospetta meningite, i genitori denunciano

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Arrivano i primi eventi autunnali in piazza Umberto: Petruzzelli chiede alleanza civica

4 Settembre 2025 Giovanni Sebastio