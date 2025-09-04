Bari: bimbo tarantino di tre anni muore per sospetta meningite, i genitori denunciano

TARANTO: Un bambino di tre anni di Taranto è morto nelle prime ore di questa mattina, giovedì 4 settembre, all’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari per una sospetta meningite. A darne notizia è ASL di Taranto.

Il piccolo era stato portato ieri pomeriggio al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto e, dopo il ricovero in pediatria, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Per questo, intorno alle 22, i medici hanno disposto il trasferimento a Bari, dove purtroppo è deceduto. Secondo le informazioni attualmente disponibili, il bambino non risultava vaccinato contro questo agente patogeno.

Le prime analisi, fa sapere l’Asl ionica, hanno evidenziato come probabile causa il meningococco, un batterio particolarmente pericoloso che può provocare meningite e sepsi. «La vaccinazione è fondamentale per proteggere i più piccoli», scrive sempre Asl. I genitori del piccolo hanno sporto denuncia.

La ASL di Taranto ha già attivato le procedure previste per la sorveglianza epidemiologica e la profilassi dei contatti stretti.

