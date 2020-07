Condividi

Un bimbo di due anni sarebbe stato investito da un’auto forse guidata dal padre. E' accaduto ieri sera al campo rom di Bari Japigia. Il piccolo è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso del Di Venere. Ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili, come conferma la Asl di Bari. Per il bambino non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso della polizia per capire l'esatta dinamica del sinistro.