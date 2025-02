Bari, bimba di Sarajevo operata al Policlinico: intervento riuscito

BARI – È stata operata nel reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario di Bari, diretto dal Prof. Nicola Quaranta, la bimba di Sarajevo la cui storia ha visto protagonista l’Associazione “L’Isola che non c’è”.

“La paziente – dicono i medici – già nelle prossime ore potrebbe essere dimessa”, per essere poi sottoposta a controllo medico entro la fine della settimana, prima della partenza per il viaggio di ritorno, prevista per domenica prossima.

L’associazione ha curato tutte le pratiche necessarie, sia sanitarie che burocratiche, e si è occupata del volo e del soggiorno in Italia della bambina, che è accompagnata dalla madre e dalla superiora dell’istituto cattolico Ancelle del Bambin Gesù di Sarajevo.

Un ringraziamento al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce, al direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e al professor Nicola Quaranta”.

“Infine, dall’associazione “L’isola che non c’è” un ringraziamento anche all’ambasciata italiana a Sarajevo per aver gestito le pratiche amministrative che hanno permesso alla bambina di arrivare in Italia”.



