Bari, Benali: “Orgoglioso di questo gruppo. Dorval uno di noi”

Anche la disamina di Benali parte da quanto accaduto a Dorval: “Sento in questo momento di stare vicino al calciatore, siamo tutti orgogliosi di lui. Incredibile quanto accaduto. Quello che succede ancora nel 2025 mi ferisce e nessuno se lo aspettava. È già la seconda volta che succede nell’arco di questo campionato e non possono succedere queste cose davanti a bambini e davanti a chi paga per vedere questo spettacolo. L’episodio ferisce tutta Bari. Dorval ha anche pianto. Vazquez? Le cose che ha detto sono gravi e le cose che ha detto sono un’aggravante. Quanto accaduto è inaccettabile”.

Quanto al pareggio, Benali pensa positivo: “Questa partita l’anno scorso l’avremmo sicuramente persa e bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno oggi. Sarò matto ma stimo tantissimo questa squadra. Non tutti possono lasciar fuori giocatori importanti. Questa squadra deve crescere con l’auto stima. I tifosi vogliono di più? Ci può stare, li capisco”.

