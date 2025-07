Bari, Benali ai saluti: nuova sfida in Liguria

Dopo 82 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, Ahmad Benali è pronto a salutare il Bari a titolo definitivo. Il centrocampista libico nelle prossime ore si trasferirà alla Virtus Entella. Per il club ligure si tratta di un innesto di esperienza per il centrocampo dopo il ritorno in Serie B

