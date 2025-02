Bari, Bellomo (Lega): “Non si può più dare credito a Decaro”

“Pregiudicati e spregiudicati: un asse di politica criminale, o se si vuole di criminalità politica, ha infestato le municipalizzate del Comune di Bari”. Con queste parole, Davide Bellomo, deputato della Lega e membro della Commissione Giustizia della Camera, punta il dito contro Antonio Decaro, ex sindaco di oggi europarlamentare del PD.

Bellomo accusa Decaro di non aver risposto in modo adeguato alle ombre che avvolgono la gestione delle municipalizzate baresi, pesantemente infiltrate dalla criminalità organizzata. “Non sarà mai andato a casa della sorella di un boss, come sostenuto dal presidente Emiliano, non avrà mai incontrato il fratello di un mafioso alla vigilia di una campagna elettorale, come afferma un pentito ritenuto credibile su tutto il resto, non avrà mai avuto un cugino assunto in una municipalizzata infiltrata, ma mi chiedo come si possa ancora dare credito a chi, anziché rispondere alle accuse rivolgendosi alla magistratura, sceglie il silenzio”, attacca il parlamentare leghista.

Bellomo lancia poi un appello al leader del Movimento Cinque Stelle, ricordando la storica attenzione del M5S ai temi della legalità: “Immagino che non potrà accettare che il candidato governatore del cosiddetto ‘campo largo’ sia avvolto da ombre inquietanti”.

Infine, il deputato leghista critica un presunto accordo tra la sinistra e l’ex consigliere regionale Livio Olivieri per indebolire il centrodestra e favorire Decaro. “Mi sia consentito evidenziare questa contraddizione, per la coerenza dei paladini dell’onestà, ma soprattutto per il bene dei cittadini pugliesi”, conclude.

