BARI – La Befana arriva nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. A portarla ai piccoli degenti, i vigili del fuoco del capoluogo pugliese che con questo gesto hanno reso meno dura la permanenza dei bambini del reparto anche in questa coda di festività natalizie. E così, camioncini, peluches e giocattoli sono arrivati in reparto portati dagli agenti diretti dal neo comandante Rosa D’Eliseo. I vigili del fuoco hanno poi spiegato ai piccoli il loro lavoro: dagli interventi per salvare vite umane durante un incendio a quelli di pronto soccorso e protezione civile. Un appuntamento che si consolida ogni anno di più e che desta particolare interesse nei piccoli del nosocomio barese.

Condividi su...

Linkedin email