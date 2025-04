Bari-Barletta, nervi tesi in amichevole: colpito Maita

BARI – Finisce con più di qualche semplice screzio di campo l’allenamento congiunto tra Bari e Barletta, disputato nella giornata di venerdì al San Nicola. Il test tra la formazione di Longo e i biancorossi campioni dell’Eccellenza pugliese è finita in rissa, con un contrasto a partita in corso a scatenare il diverbio tra le due squadre: ad avere la peggio è stato il centrocampista del Bari Mattia Maita, che sarebbe stato colpito da un avversario dopo le scintille successive ad un tackle.

Il test avrebbe dovuto garantire maggior gamba alle due compagini. Al Bari, in vista del rush finale verso i playoff di Serie B, e al Barletta, atteso dalla finale di Coppa Italia Dilettanti contro la Rovato Vertovese. Il clima rovente in campo ha avuto la meglio, portando l’allenamento congiunto ad un esito ben diverso. Nel match, inoltre, infortunio al ginocchio per Strambelli.

A corredo dell’episodio, anche la mancata comunicazione del test amichevole previsto per oggi: nessuna nota apparsa sui canali ufficiali dei due club.

