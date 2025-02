Bari, barboncino buttato in acqua e ritrovato morto: la denuncia

Finisce in maniera drammatica e, forse, nell’indifferenza generale, la vita di un piccolo barboncino a Bari. La denuncia, via social, arriva direttamente dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, associazione animalista italiana impegnata nella tutela della vita e del benessere degli animali di ogni specie, in particolare di cani e gatti randagi. “Un barboncino – si legge nella nota diffusa – è stato buttato in acqua sul lungomare di Bari. La Polizia locale e i veterinari ASL hanno recuperato il corpo e avviato le prime indagini, ma non è ancora chiaro se il povero animale fosse ancora vivo prima di questo gesto disumano. Noi di LNDC abbiamo chiesto l’esame necroscopico sulle spoglie del barboncino e sporgeremo denuncia perché la persona responsabile venga perseguita. Peraltro, pare che a gettarlo in mare sia stata proprio la sua compagna umana. Se anche il cane fosse stato buttato in acqua già morto, rimane un gesto di assoluto disprezzo per la vita”.

