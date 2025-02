Bari, banda di ladri: coinvolti anche autista di ambulanza e ausiliario ASL

Un autista di ambulanza del Policlinico di Bari e un ausiliario di Sanitaservice, società in-house della ASL barese, sono tra i nove membri della famiglia Giammaria raggiunti oggi, sabato 15 febbraio, da misure cautelari con accuse che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata ai furti alla ricettazione e all’uso indebito di carte di credito.

Si tratta di Domenico Giammaria, 30 anni, e Antonio Giammaria, 53 anni, entrambi sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In totale, la gip di Bari, Rossana De Cristofaro, ha emesso 11 misure cautelari nei confronti di nove membri della famiglia Giammaria, residenti nel quartiere San Paolo, e di Lorenzo Mancini e Angelo Silvestris, ritenuti tra gli esecutori di alcuni dei 19 furti accertati dai carabinieri tra il 2022 e il 2023.

Due persone sono finite in carcere – Domenico Giammaria, 41 anni, e Giovanni Giammaria – quattro ai domiciliari e cinque sono obbligate a presentarsi alla polizia giudiziaria due volte al giorno. In totale gli indagati sono 12, alcuni con precedenti per reati come furto, ricettazione, rapina, estorsione e contrabbando.

Le indagini hanno documentato un’organizzazione stabile, seppur rudimentale, che prendeva di mira turisti stranieri, autotrasportatori e automobilisti nei parcheggi degli ipermercati di Bari e provincia. I membri del gruppo usavano mascherine per rendersi irriconoscibili e disponevano di numerosi veicoli e basi logistiche dove conservavano gli strumenti per i furti, tra cui forbici, seghetti e martelli. Il bottino veniva poi spartito tra i membri della banda, indipendentemente dalla loro partecipazione ai colpi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author