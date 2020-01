Bari | Banca Popolare, arrestati Marco e Gianluca Jacobini

Condividi

Marco e Gianluca Jacobini, presidente e numero due della Banca Popolare di Bari, sono stati arrestati all'alba, dopo il crack del più grande istituto di credito del Mezzogiorno. Accogliendo le richieste del procuratore aggiunto Roberto Rossi, il gip ha disposto gli arresti domiciliari per entrambi. Stessa misura cautelare per Elia Circelli, già responsabile della Funzione Bilancio. Per Vincenzo De Bustis, ex amministratore delegato, il gip ha disposto l'interdizione per un anno dalle funzioni bancarie e dalla direzione di società.